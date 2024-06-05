Артистов хотят обязать уведомлять о фонограммах на концертах
В Госдуму внесли проект закона, который обяжет организаторов концертов указывать на афишах и билетах, а также в рекламе, будут ли артисты петь под фонограмму или это будет живой звук. Документ на рассмотрение нижней палаты внесло госсобрание Республики Башкортостан.
Проект в том числе законодательно закрепляет понятие «плюсовая фонограмма», о которой организаторы мероприятий должны будут предупреждать потребителей.
В законопроекте говорится, что исполнителей и творческие коллективы обяжут уведомлять организатора мероприятия об использовании фонограммы, а зритель будет иметь право вернуть деньги за билет, если при покупке его не предупредили об использовании фонограммы.
Авторы проекта предлагают также ввести административную ответственность для исполнителей и организаторов концертов в случае предоставления недостоверной информации о мероприятии.
Законодатели Башкортостана считают, что исполнители, используя фонограмму, часто вводят зрителей в заблуждение. Они, по их мнению, предоставляют «суррогатные услуги» и проявляют непрофессионализм.
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