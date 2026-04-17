Концерт Канье Уэста в Польше отменили

Ранее министр культуры Польши Марта Теньковская публично выступила против проведения концерта. Она заявила, что присутствие артиста, допускавшего высказывания с симпатией к Адольфу Гитлеру, недопустимо в стране, где во время Второй мировой войны действовали нацистские лагеря смерти.

В последние годы Канье Уэст неоднократно оказывался в центре скандалов из-за антисемитских заявлений и действий. В частности, он использовал на своей одежде символику, связанную с нацизмом, а также заявлял о «симпатии» к Гитлеру. Позднее в материале для The Wall Street Journal он принес извинения, объяснив свое поведение проблемами с психическим здоровьем, включая биполярное расстройство, передает «Радиоточка НСН».

