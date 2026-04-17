Концерт Канье Уэста в Польше отменили
Концерт американского рэпера Канье Уэста, запланированный на июнь в польском Хожуве, отменен по формально-правовым причинам на фоне критики из-за его высказываний, сообщает администрация стадиона «Силезский».
Директор площадки Адам Стшижевский заявил, что выступление, которое должно было пройти 19 июня в рамках фестиваля Superauto.pl, не состоится. При этом конкретные причины решения официально не уточняются.
Ранее министр культуры Польши Марта Теньковская публично выступила против проведения концерта. Она заявила, что присутствие артиста, допускавшего высказывания с симпатией к Адольфу Гитлеру, недопустимо в стране, где во время Второй мировой войны действовали нацистские лагеря смерти.
В последние годы Канье Уэст неоднократно оказывался в центре скандалов из-за антисемитских заявлений и действий. В частности, он использовал на своей одежде символику, связанную с нацизмом, а также заявлял о «симпатии» к Гитлеру. Позднее в материале для The Wall Street Journal он принес извинения, объяснив свое поведение проблемами с психическим здоровьем, включая биполярное расстройство, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Концерт Канье Уэста в Польше отменили
