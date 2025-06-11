Путин поздравил Мацуева с 50-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева с 50-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что музыкан известен, как «выдающийся представитель русской фортепианной школы» не только в родной стране, но и за рубежом.
Путин подчеркнул, что «талант, артистичность и уникальное исполнительское мастерство» превращают каждое выступление Мацуева в незабываемое событие.
«И конечно, искреннего, глубокого уважения достойна Ваша общественная, наставническая, благотворительная деятельность», - написал российский лидер, пожелав Мацуеву крепкого здоровья и новых творческих достижений.
Ранее Путин поздравил с днем независимости главу Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru