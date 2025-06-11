Путин поздравил Мацуева с 50-летием

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что музыкан известен, как «выдающийся представитель русской фортепианной школы» не только в родной стране, но и за рубежом.

Путин подчеркнул, что «талант, артистичность и уникальное исполнительское мастерство» превращают каждое выступление Мацуева в незабываемое событие.

«И конечно, искреннего, глубокого уважения достойна Ваша общественная, наставническая, благотворительная деятельность», - написал российский лидер, пожелав Мацуеву крепкого здоровья и новых творческих достижений.

Ранее Путин поздравил с днем независимости главу Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

