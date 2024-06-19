В Госдуме одобрили проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках
Комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий ограничение доступа к книгам авторов-иноагентов в библиотеках. Об этом пишет ТАСС.
Проект был внесен на рассмотрение Думы в марте. Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас на общедоступных стендах и полках библиотек свободно размещаются произведения иноагентов, «пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности» России.
Авторы законопроекта предложили внести изменения в закон «О библиотечном деле», закрепив, что правила размещения и предоставления в библиотеках документов, созданных лицами из реестра иноагентов или перечня террористов и экстремистов, будут утверждаться Минкультом. Также министерство должно определять порядок формирования списка таких документов и информировать о нем библиотеки.
Между тем иноагентам в России запретили участвовать в выборах любого уровня, соответствующий закон в мае подписал президент Владимир Путин, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru