В Госдуме одобрили проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках

Проект был внесен на рассмотрение Думы в марте. Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас на общедоступных стендах и полках библиотек свободно размещаются произведения иноагентов, «пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности» России.

Авторы законопроекта предложили внести изменения в закон «О библиотечном деле», закрепив, что правила размещения и предоставления в библиотеках документов, созданных лицами из реестра иноагентов или перечня террористов и экстремистов, будут утверждаться Минкультом. Также министерство должно определять порядок формирования списка таких документов и информировать о нем библиотеки.

Между тем иноагентам в России запретили участвовать в выборах любого уровня, соответствующий закон в мае подписал президент Владимир Путин, напоминает 360.ru.

