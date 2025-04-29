Следком проверит сообщения о нарушениях в отношении «Ленфильма»

Проверку проведут из-за сообщений о нарушениях в отношении киностудии «Ленфильм». Об этом сообщает Следственный комитет.

Гендиректор студии Надежда Андрющенко рассказала главе СК Александру Бастрыкину о юридических и финансовых проблемах, не позволяющих «Ленфильму» полностью реализовать свой потенциал. Также она отметила, что права на показ фильмов из золотой коллекции киностудии переданы в частное пользование. Следователи ранее проводили проверки по сообщениям руководства организации о противоправных действиях.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК организовать доследственную проверку, изучив озвученные Андрющенко доводы «в совокупности с ранее полученными данными». По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее народный артист России, режиссер Александр Сокуров рассказал, что обратился лично к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь «Ленфильму», который переживает критически сложный с экономической точки зрения период.

