Ракова: Московские ученики помогли архивистам доказать уникальность документов писателей и поэтов
Школьники и студенты колледжей Москвы завершили исследования документов известных писателей и поэтов, учившихся в Императорском Московском университете, в рамках четвертого потока проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра напомнила, что Главархив Москвы открыл свои фонды для изучения школьниками и учащимися колледжей, и ребята смогли собственными руками прикоснуться к истории.
«В четвертом потоке этого проекта у учащихся появилась возможность прикоснуться к документам писателей, с произведениями которых они знакомы с ранних лет. Ученики изучили документы Константина Паустовского, Леонида Андреева, Федора Тютчева, Константина Бальмонта, Бориса Пастернака, Валерия Брюсова, Якова Полонского и других известных писателей и поэтов», — указала Ракова.
Всего ребята изучили около тысячи документов ученых и деятелей искусств. В завершение четвертого потока учащиеся защитили свои проекты, в которых обосновали, почему документы выбранного ими литератора следует признать уникальными — не имеющими себе подобных по содержанию и внешним признакам, невосполнимыми при утрате, ценными с духовной и эстетической точки зрения, относящимися к истории Москвы. Ребята оценили значение авторов архивных материалов, их информативность, проанализировали период их создания, нашли автографы. Специалисты Главархива в дальнейшем используют тезисы из докладов учащихся для включения ряда документов в реестр уникальных.
Имена писателей и поэтов, чьи материалы получат особый статус, определят в ближайшее время. Ранее по результатам архивного проекта уникальными признали документы Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Склифосовского, Евгения Вахтангова, Александра Островского, Василия Кандинского и других.
В середине марта новый поток участников проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» начнет изучение материалов известных общественных деятелей и историков, которые учились или преподавали в Императорском Московском университете. Проект реализуется Главархивом совместно с Департаментом образования и науки Москвы.
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