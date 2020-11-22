В «Геликон-опере» исполнили «Реквием» к 75-летию Нюрнбергского трибунала

Артисты исполняли «Реквием» на фоне кадров хроники и фотографий архивных документов.

«Реквием» зазвучал на русском языке. Уникальность проекта отметил художественный руководитель театра «Геликон-опера» Михаил Бертман.

«Уникальный проект. Обычно, когда исполняют «Реквием», его исполняют на латинском языке. Из зрители слушают эту гениальную музыку, и только некоторые из них знают содержание – что конкретно в этих словах произносится», - цитирует Бертмана RT.

Он отметил оригинальность постановки режиссера спектакля, главы Управления делами президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, который решил перевести латинский текст оригинала на русский.

«Мне как филологу по образованию было интересно сделать самому перевод. Мизансценически в той постановке нет ничего сложного: сидит оркестр, на сцене стоит хор и четыре солиста – негде "разгуляться" в плане каких-либо режиссерских задумок. И хотя мы использовали оригинальный видеоконтент для усиления воздействия, но без русского языка это не сработало бы так сильно», - рассказал он НСН.

По мнению Новикова, современное поколение не усвоило уроки истории и делает «попытки пойти по тем же сценариям». Режиссер хотел напомнить, что «история – это не добрая учительница, а надзирательница, которая жестоко наказывает за невыученные уроки».

Впервые «Реквием» Верди на русском языке в постановке Новикова представили в январе 2020 года – в память о жертвах Холокоста и блокады Ленинграда.



