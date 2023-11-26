В фильме «Москва слезам не верит» нашли киноляп с пледом
26 ноября 202313:29
Внимательные зрители нашли в мелодраме режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» очередной киноляп, пишет РБК.
В сцене на природе Гоша накрывает Катерину пледом. Зрители заметили, что до этого покрывало было настенным ковром в доме у Володи.
Когда Катерина оказывается у него в квартире, то за ее спиной виден тот самый плед.
Ранее зрители обнаружили киноляп с аквариумом в комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru