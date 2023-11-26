В фильме «Москва слезам не верит» нашли киноляп с пледом

В сцене на природе Гоша накрывает Катерину пледом. Зрители заметили, что до этого покрывало было настенным ковром в доме у Володи.

Когда Катерина оказывается у него в квартире, то за ее спиной виден тот самый плед.

Ранее зрители обнаружили киноляп с аквариумом в комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», отмечает «Радиоточка НСН».

