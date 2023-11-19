В фильме «Белое солнце пустыни» обнаружили киноляп с исчезающими сапогами

В фильме «Белое солнце пустыни» героиня Раисы Куркиной, жена Верещагина Настасья, «разулась» за долю секунды. В сцене, где она бежит к воде, чтобы остановить мужа от выхода на лодке, у женщины на разных планах исчезают с ног сапоги. Зрители подозревают, что нестыковку допустили на монтаже, пишет РБК.

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По ходу фильма жена Верещагина бежит по берегу в сапогах, но в один момент оказывается босоногой. Из-за того, что сюжетом такие изменения не объясняются, поклонники предположили, что монтажеры допустили киноляп.

Фильм «Белое солнце пустыни» был закончен в 1969 году, его премьера состоялась год спустя. Он рассказывает о событиях Гражданской войны.



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ФОТО: РИА Новости
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