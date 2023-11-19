В фильме «Белое солнце пустыни» обнаружили киноляп с исчезающими сапогами
В фильме «Белое солнце пустыни» героиня Раисы Куркиной, жена Верещагина Настасья, «разулась» за долю секунды. В сцене, где она бежит к воде, чтобы остановить мужа от выхода на лодке, у женщины на разных планах исчезают с ног сапоги. Зрители подозревают, что нестыковку допустили на монтаже, пишет РБК.
По ходу фильма жена Верещагина бежит по берегу в сапогах, но в один момент оказывается босоногой. Из-за того, что сюжетом такие изменения не объясняются, поклонники предположили, что монтажеры допустили киноляп.
Фильм «Белое солнце пустыни» был закончен в 1969 году, его премьера состоялась год спустя. Он рассказывает о событиях Гражданской войны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- CNN: Наемники ВСУ возвращаются за границу в испуге
- В фильме «Белое солнце пустыни» обнаружили киноляп с исчезающими сапогами
- В Белгородской области ранены двое мужчин в результате атак ВСУ
- Лариса Гузеева назвала Гарика Харламова «аутистом»
- Объект инфраструктуры под Киевом получил повреждения
- В Астрахани 115 жителей рухнувшего дома получили выплаты
- Названо имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная»
- Байден: Народ Палестинs заслуживает собственного государства
- Испугавшийся киллер: Саше Солдату могли помочь скрыться по программе защиты
- Стрелков решил идти в президенты России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru