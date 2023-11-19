В фильме «Белое солнце пустыни» обнаружили киноляп с исчезающими сапогами

По ходу фильма жена Верещагина бежит по берегу в сапогах, но в один момент оказывается босоногой. Из-за того, что сюжетом такие изменения не объясняются, поклонники предположили, что монтажеры допустили киноляп.

Фильм «Белое солнце пустыни» был закончен в 1969 году, его премьера состоялась год спустя. Он рассказывает о событиях Гражданской войны.





