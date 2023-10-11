В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка о Кафке
В Еврейском музее и центре толерантности 10 октября 2023 года открылась главная выставка этой осени «Процесс. Франц Кафка и искусство XX века». В экспозиции представлено более 100 работ, среди которых произведения Казимира Малевича, Эгона Шиле, Эмиля Нольде, Бориса Иофана, Джорджо де Кирико, Ильи Кабакова и других знаменитых художников XX века, которые отсылают к главным темам литературы Франца Кафки: одиночеству, абсурду, невозможности противостоять безличному пространству. На протяжение работы всей выставки будут проходить перформансы, подготовленные совместно с актерами «Мастерской Брусникина».
По словам генерального директора Еврейского музея и центра толерантности, раввина Александра Бороды, эта выставка поможет открыть Кафку с его внутренним миром, наполненным фобиями, чувствами одиночества и тревоги.
Экспозиция построена по принципу, где зрителям предлагается выбрать один из двух маршрутов, связанных с наиболее известным романом писателя «Превращение» или одноименным с выставкой романом «Процесс».
В проекте приняли участие Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Музей архитектуры им. А.В. Щусева и другие музейные и частные собрания.
Размышление о человеческой природе — один из важных мотивов всей экспозиции, который ведет к пониманию параллелей творчества Кафки и представленных произведений, заявила главный куратор Еврейского музея и центра толерантности Мария Гадас.
Выставка продлится до 14 января 2024 года.
Ранее Третьяковка впервые за 65 лет открыла выставку работ Рериха, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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