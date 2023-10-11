В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка о Кафке

По словам генерального директора Еврейского музея и центра толерантности, раввина Александра Бороды, эта выставка поможет открыть Кафку с его внутренним миром, наполненным фобиями, чувствами одиночества и тревоги.

Экспозиция построена по принципу, где зрителям предлагается выбрать один из двух маршрутов, связанных с наиболее известным романом писателя «Превращение» или одноименным с выставкой романом «Процесс».

В проекте приняли участие Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Музей архитектуры им. А.В. Щусева и другие музейные и частные собрания.

Размышление о человеческой природе — один из важных мотивов всей экспозиции, который ведет к пониманию параллелей творчества Кафки и представленных произведений, заявила главный куратор Еврейского музея и центра толерантности Мария Гадас.

Выставка продлится до 14 января 2024 года.

Ранее Третьяковка впервые за 65 лет открыла выставку работ Рериха, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



