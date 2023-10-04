В Новой Третьяковке покажут работы 145 молодых российских художников
Работы молодых художников регионов России покажут в выставочных залах Союза художников России в Западном крыле Новой Третьяковки с 6 по 22 октября.
Более 200 работ будут представлены на площади свыше 1 тысячи квадратных метров. Произведения выполнены в разных стилях, техниках и жанрах: живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство.
В выставке участвует 145 наиболее талантливых молодых авторов из 30 российских регионов в возрасте от 18 до 35 лет. Работы были отобраны экспертами из 2,5 тысяч заявленных произведений.
В рамках выставки состоятся встречи с авторами работ, пробные уроки акварели и анималистической скульптуры, открытые уроки от преподавателей художественных вузов. Пройдет батл между художниками разных поколений.
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