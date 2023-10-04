В Новой Третьяковке покажут работы 145 молодых российских художников

В выставке участвует 145 наиболее талантливых молодых авторов из 30 российских регионов в возрасте от 18 до 35 лет. Работы были отобраны экспертами из 2,5 тысяч заявленных произведений.

В рамках выставки состоятся встречи с авторами работ, пробные уроки акварели и анималистической скульптуры, открытые уроки от преподавателей художественных вузов. Пройдет батл между художниками разных поколений.



