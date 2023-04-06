В Екатеринбурге пройдет масштабная выставка о героях русского рока

С 5 мая по 16 июля в Арт-галерее Ельцин Центра пройдет выставка «Поколение дворников и сторожей», посвященная русскому року 80-х и 90-х годов, сообщили в пресс-службе.

Посетители смогут увидеть несколько сотен уникальных артефактов из истории «Аквариума», «Кино», «Наутилуса», «Звуков Му», «Гражданской обороны» из коллекции музыкального продюсера Александра Кушнира, которую он собирал тридцать лет.