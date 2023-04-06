В Екатеринбурге пройдет масштабная выставка о героях русского рока

С 5 мая по 16 июля в Арт-галерее Ельцин Центра пройдет выставка «Поколение дворников и сторожей», посвященная русскому року 80-х и 90-х годов, сообщили в пресс-службе.

Посетители смогут увидеть несколько сотен уникальных артефактов из истории «Аквариума», «Кино», «Наутилуса», «Звуков Му», «Гражданской обороны» из коллекции музыкального продюсера Александра Кушнира, которую он собирал тридцать лет.

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Название выставки - цитата из песни «Аквариума», которая описывает тот период. В Екатеринбурге впервые будет представлена полная коллекция, частично артефакты были представлены в Москве, Франкфурте, Праге и Лондоне.

Посетителей также ждут лекции, круглые столы, премьеры кинофильмов и аутистические концерты.

Ранее выставка «Панк-культура. Король и Шут» открылась на «Винзаводе», она рассказывает о группе, а также об истории культуры панка. На выставке охвачен период от зарождения стиля в Великобритании до его трансформации в СССР, постсоветской России и в наши дни. Посетить экспозицию можно до 31 мая.

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ФОТО: Соцсети
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