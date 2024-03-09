В Екатеринбурге перенесли концерт рэп-группы «Рыночные отношения»
9 марта 202406:50
Концерт рэп-группы «Рыночные отношения» в Екатеринбурге перенесли на осень. Об этом сообщает Ura.ru.
Планировалось, что выступление коллектива состоится 21 апреля в TeleClub. Группа должна была презентовать свой новый альбом «24».
«Произошли перемены в логистике у некоторых артистов, поэтому перенос на осень», — отметили представители концертной площадки, добавив, что дата нового концерта еще уточняется.
Ранее в Екатеринбурге перенесли концерт певицы Доры (Дарьи Шихановой), который должен был состояться 8 марта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru