В Екатеринбурге перенесли концерт рэп-группы «Рыночные отношения»

Концерт рэп-группы «Рыночные отношения» в Екатеринбурге перенесли на осень. Об этом сообщает Ura.ru.

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Планировалось, что выступление коллектива состоится 21 апреля в TeleClub. Группа должна была презентовать свой новый альбом «24».

«Произошли перемены в логистике у некоторых артистов, поэтому перенос на осень», — отметили представители концертной площадки, добавив, что дата нового концерта еще уточняется.

Ранее в Екатеринбурге перенесли концерт певицы Доры (Дарьи Шихановой), который должен был состояться 8 марта.

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ФОТО: РИА Новости
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