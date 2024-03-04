Концерт певицы Доры перенесли в Екатеринбурге

«Саратов, Воронеж, Екатеринбург, очень хотела увидеться с вами в марте, но, к сожалению, наши встречи переносятся на другие даты», — указала артистка.

Выступления должны были состояться 1, 2 и 8 марта соответственно. Причины их переноса не уточняются.

Ранее певица Алена Свиридова перенесла свои концерты в Санкт-Петербурге и Волгограде из-за болезни.

