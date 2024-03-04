Концерт певицы Доры перенесли в Екатеринбурге
4 марта 202412:54
Три концерта певицы Доры (Дарьи Шихановой), которые были запланированы на март, перенесли. Сообщение об этом опубликовано в группе исполнительницы в соцсети «ВКонтакте».
«Саратов, Воронеж, Екатеринбург, очень хотела увидеться с вами в марте, но, к сожалению, наши встречи переносятся на другие даты», — указала артистка.
Выступления должны были состояться 1, 2 и 8 марта соответственно. Причины их переноса не уточняются.
Ранее певица Алена Свиридова перенесла свои концерты в Санкт-Петербурге и Волгограде из-за болезни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru