Концерт певицы Доры перенесли в Екатеринбурге

Три концерта певицы Доры (Дарьи Шихановой), которые были запланированы на март, перенесли. Сообщение об этом опубликовано в группе исполнительницы в соцсети «ВКонтакте».

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«Саратов, Воронеж, Екатеринбург, очень хотела увидеться с вами в марте, но, к сожалению, наши встречи переносятся на другие даты», — указала артистка.

Выступления должны были состояться 1, 2 и 8 марта соответственно. Причины их переноса не уточняются.

Ранее певица Алена Свиридова перенесла свои концерты в Санкт-Петербурге и Волгограде из-за болезни.

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ФОТО: РИА Новости
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