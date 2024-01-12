В Дубае представят мультимедийное шоу по мультсериалам «Умка» и «Простоквашино»

Отмечается, что 13 и 14 января посетители Театра цифрового искусства смогут увидеть шоу на основе мультсериала «Умка». А уже 3 и 4 февраля пройдут познавательно-развлекательные мероприятия по «Простоквашино».

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана в ходе будущих гастролей по Китаю планирует постоянно обновлять свой репертуар. Театр планирует вернуться в КНР с большими гастролями осенью 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

