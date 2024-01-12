В Дубае представят мультимедийное шоу по мультсериалам «Умка» и «Простоквашино»
Киностудия «Союзмультфильм» покажет в январе и феврале в Дубае мультимедийное шоу по мотивам своих мультсериалов «Простоквашино» и «Умка». Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.
Отмечается, что 13 и 14 января посетители Театра цифрового искусства смогут увидеть шоу на основе мультсериала «Умка». А уже 3 и 4 февраля пройдут познавательно-развлекательные мероприятия по «Простоквашино».
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана в ходе будущих гастролей по Китаю планирует постоянно обновлять свой репертуар. Театр планирует вернуться в КНР с большими гастролями осенью 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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