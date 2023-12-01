Театр Эйфмана заявил о планах постоянно обновлять свой репертуар в Китае
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана в ходе будущих гастролей по Китаю планирует постоянно обновлять свой репертуар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Бориса Эйфмана.
Он отметил, что театр планирует вернуться в КНР с большими гастролями осенью 2024 года. По словам Эйфмана, вероятнее всего снова будет представлен спектакль «Анна Каренина», а также одна из новых для местной аудитории постановок.
Балетмейстер подчеркнул, что от труппы ждут новых спектаклей, которые не похожи на предыдущие. Ейфман добавил, что перед театром стоит задача постоянно удивлять зрителя.
Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал, что театр в 2024 году поедет в большие гастроли в Китай. По его словам, летом ожидается 12 показов спектакля «Война и мир» и 12 показов спектакля «Евгений Онегин» в КНР, передает «Радиоточка НСН».
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