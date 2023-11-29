Швыдкой: Венгрия хочет пригласить на гастроли Гергиева и оркестр Мариинского театра
Руководители Венгерской оперы и других музыкальных учреждений Будапешта хотят пригласить в 2024 году на гастроли Валерия Гергиева и оркестр Мариинского театра, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает РИА Новости.
Коллеги из Венгрии ожидают, что Гергиев продирижирует Восьмую симфонию Густава Малера, добавил он.
Накануне сообщалось, что Мариинский театр представит балет «Щелкунчик» в трех версиях в декабре и январе. Отмечается, что новогодняя серия показов стартует уже 11 декабря. Первый «Щелкунчик» будет показан в хореографии Василия Вайнонена и в оформлении театрального художника Симона Вирсаладзе. К постановке обратился и Театр балета имени Леонида Якобсона, чей спектакль также можно увидеть в Мариинском театре. Третий «Щелкунчик» создан художником Михаилом Шемякиным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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