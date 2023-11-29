Швыдкой: Венгрия хочет пригласить на гастроли Гергиева и оркестр Мариинского театра

Руководители Венгерской оперы и других музыкальных учреждений Будапешта хотят пригласить в 2024 году на гастроли Валерия Гергиева и оркестр Мариинского театра, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает РИА Новости.

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Коллеги из Венгрии ожидают, что Гергиев продирижирует Восьмую симфонию Густава Малера, добавил он.

Накануне сообщалось, что Мариинский театр представит балет «Щелкунчик» в трех версиях в декабре и январе. Отмечается, что новогодняя серия показов стартует уже 11 декабря. Первый «Щелкунчик» будет показан в хореографии Василия Вайнонена и в оформлении театрального художника Симона Вирсаладзе. К постановке обратился и Театр балета имени Леонида Якобсона, чей спектакль также можно увидеть в Мариинском театре. Третий «Щелкунчик» создан художником Михаилом Шемякиным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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