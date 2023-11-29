Швыдкой: Венгрия хочет пригласить на гастроли Гергиева и оркестр Мариинского театра

Коллеги из Венгрии ожидают, что Гергиев продирижирует Восьмую симфонию Густава Малера, добавил он.

Накануне сообщалось, что Мариинский театр представит балет «Щелкунчик» в трех версиях в декабре и январе. Отмечается, что новогодняя серия показов стартует уже 11 декабря. Первый «Щелкунчик» будет показан в хореографии Василия Вайнонена и в оформлении театрального художника Симона Вирсаладзе. К постановке обратился и Театр балета имени Леонида Якобсона, чей спектакль также можно увидеть в Мариинском театре. Третий «Щелкунчик» создан художником Михаилом Шемякиным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

