В Дубае отменили концерт Валерия Леонтьева

Выступление исполнителя было запланировано на май. Причина отмены концерта неизвестна.

По данным СМИ, 74-летний певец, который взял паузу в карьере, вернется на сцену в России и «скорее уже после СВО».

В январе Леонтьев выступил на закрытой вечеринке в Дубае, гонорар артиста составил около 10 млн рублей. Певец не давал концертов с 2020 года из-за болезни, отмечает телеканал «360».

