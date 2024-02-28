В Дубае отменили концерт группы «Кино»

В сообществе уточнили, что купленные билеты подлежат возврату. Выступление должно было пройти 7 марта на Coca-Cola Arena. В пресс-службе площадки заявили, что концерт был отменен по «досадным причинам», однако конкретные детали отмены не сообщаются.

Группа «Кино» воссоединилась в 2019 году - тогда сын Виктора Цоя Александр собрал участников вновь для исполнения песен вживую. Подготовка к концертам длилась два года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

