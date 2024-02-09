«Би-2» выпустила старые хиты в новых аранжировках
Группа «Би-2» (один из участников коллектива, Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, признан в России иноагентом) выпустила сборник перезаписанных в новых аранжировках хитов. Подборка доступна в соцсети «ВКонтакте».
В частности, в число 10 перевыпущенных треков вошли такие композиции, как «Последний герой», «Скользкие улицы» и «Полковнику никто не пишет».
Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви рассказал, что российским журналистам отказали в допуске на пресс-конференцию группы «Би-2» сами музыканты. Напомним, МИД Израиля разослал аккредитованным СМИ приглашение посетить мероприятие, однако перед его началом менеджер группы вызвал охрану, чтобы та выпроводила российских журналистов из лобби отеля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru