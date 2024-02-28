В Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова

Концерт певца Эмина Агаларов в Челябинске, который должен был пройти пятого марта, отменен. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс.

СМИ: В России начали отменять концерты Анны Asti

Выступление должно было пройти в театре оперы и балета имени М. И. Глинки.

«Челябинск - отмена, возврат билетов в месте приобретения», - говорится в сообщении. При этом новые даты концертов числятся актуальными: 24 марта в Екатеринбурге, 25 марта в Тюмени.

Причины отмены концерта не указываются.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Чеснокова//РИА Новости
ТЕГИ:ЧелябинскМузыкаКонцерт

Горячие новости

Все новости

партнеры