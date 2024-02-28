В Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова
28 февраля 202410:21
Концерт певца Эмина Агаларов в Челябинске, который должен был пройти пятого марта, отменен. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс.
Выступление должно было пройти в театре оперы и балета имени М. И. Глинки.
«Челябинск - отмена, возврат билетов в месте приобретения», - говорится в сообщении. При этом новые даты концертов числятся актуальными: 24 марта в Екатеринбурге, 25 марта в Тюмени.
Причины отмены концерта не указываются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru