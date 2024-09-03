В Чечне предложили оградить детей от западной культуры

Подростков необходимо защитить от западной культуры. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил министр культуры Чеченской Республики Иса Ибрагимов, сообщило издание РБК.

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По мнению министра, Запад пытается через культуру оказывать негативное влияние на подрастающее поколение россиян. Он подчеркнул, что Россия всегда славилась своей культурой, отличной от культурных ценностей Запада.

Ранее сообщалось, что Дни духовной культуры России впервые будут проведены в Южно-Африканской Республике. Они стартуют 5 сентября в Йоханнесбурге.

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ФОТО: РИА Новости
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