Дни духовной культуры России впервые пройдут в ЮАР
Дни духовной культуры России впервые будут проведены в Южно-Африканской Республике. Они стартуют 5 сентября в Йоханнесбурге выступлением камерным коллективом «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и завершатся 8 сентября, сообщила автономная некоммерческая организация «Русские сезоны».
Поддержало этот многожанровый проект министерство культуры РФ. Он реализуется с 2008 года, с тех пор события Дней Духовной культуры охватили 44 страны.
Одновременно с концертом русской классики 5 сентября в Йоханнесбурге в Храме преподобного Сергия Радонежского откроется выставка «Новодевичий монастырь. К 500-летию основания». Основу экспозиции составили репродукции художественных произведений и фотоизображения из коллекции Государственного исторического музея, который подготовил этот масштабный юбилейный проект.
В рамках Дней духовной культуры 6 сентября в Университете Южной Африки в Претории состоится круглый стол, посвящённый культурному наследию и традиционным ценностям как основе гуманитарного сотрудничества. В Дурбане на сцене Драматического театра 6 сентября «Солисты Москвы» представят еще один концерт.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», 7 сентября в Йоханнесбурге запланированы тематические мастер-классы, состоятся показы «Союзмультфильма». Программу завершит 8 сентября Московский Синодальный хор с концертной программой в Храме преподобного Сергия Радонежского.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров объяснил причину ареста Дурова проявлением свободы
- Путин: Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке
- У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Родственники погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат по 3,3 млн рублей
- СМИ: Российские туристы застряли в аэропорту Пхукета на 15 часов
- Гребца из Италии лишили медали Паралимпиады из-за телефона в лодке
- В Астане задержали мужчину, ворвавшегося в мечеть с ножом
- Сенатор Епифанова: Мужчины получают больше женщин из-за стереотипов о профессиях
- Дни духовной культуры России впервые пройдут в ЮАР
- СМИ: Россияне на 16% чаще стали допускать значительную просрочку по ипотеке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru