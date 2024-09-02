Дни духовной культуры России впервые пройдут в ЮАР

Дни духовной культуры России впервые будут проведены в Южно-Африканской Республике. Они стартуют 5 сентября в Йоханнесбурге выступлением камерным коллективом «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и завершатся 8 сентября, сообщила автономная некоммерческая организация «Русские сезоны».

Поддержало этот многожанровый проект министерство культуры РФ. Он реализуется с 2008 года, с тех пор события Дней Духовной культуры охватили 44 страны.

Одновременно с концертом русской классики 5 сентября в Йоханнесбурге в Храме преподобного Сергия Радонежского откроется выставка «Новодевичий монастырь. К 500-летию основания». Основу экспозиции составили репродукции художественных произведений и фотоизображения из коллекции Государственного исторического музея, который подготовил этот масштабный юбилейный проект.

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В рамках Дней духовной культуры 6 сентября в Университете Южной Африки в Претории состоится круглый стол, посвящённый культурному наследию и традиционным ценностям как основе гуманитарного сотрудничества. В Дурбане на сцене Драматического театра 6 сентября «Солисты Москвы» представят еще один концерт.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», 7 сентября в Йоханнесбурге запланированы тематические мастер-классы, состоятся показы «Союзмультфильма». Программу завершит 8 сентября Московский Синодальный хор с концертной программой в Храме преподобного Сергия Радонежского.

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Фото: st-sergius.info
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