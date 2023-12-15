В Бразилии во время выступления умер 30-летний певец Педро Энрике

По данным издания, трагедия произошла в среду на выступлении 30-летнего госпел-исполнителя в городе Фейра-де-Сантана. Энрике начал исполнять один из своих хитов и неожиданно упал, потеряв сознание. На снятых зрителями кадрах видно, как певец взаимодействует с поклонниками и далее теряет равновесие.

Как сообщает TMZ, Энрике срочно доставили в ближайшую больницу. Медики констатировали смерть певца. Позже представители артиста уточнили, что Педро Энрике умер из-за обширного инфаркта.

Ранее в Москве ушел из жизни певец, народный артист РСФСР Константин Лисовский, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

