В Бразилии во время выступления умер 30-летний певец Педро Энрике
Бразильский певец Педро Энрике скончался на сцене во время своего выступления. Об этом сообщает TMZ.
По данным издания, трагедия произошла в среду на выступлении 30-летнего госпел-исполнителя в городе Фейра-де-Сантана. Энрике начал исполнять один из своих хитов и неожиданно упал, потеряв сознание. На снятых зрителями кадрах видно, как певец взаимодействует с поклонниками и далее теряет равновесие.
Как сообщает TMZ, Энрике срочно доставили в ближайшую больницу. Медики констатировали смерть певца. Позже представители артиста уточнили, что Педро Энрике умер из-за обширного инфаркта.
Ранее в Москве ушел из жизни певец, народный артист РСФСР Константин Лисовский, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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