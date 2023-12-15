Умерла заслуженная артистка России Евгения Кемарская
Заслуженная артистка России, актриса и режиссер Евгения Кемарская скончалась на 95-м году жизни, сообщает портал «Кино-Театр.РУ».
Кемарская дебютировала в кино в 1956 году, появившись в детской приключенческой картине «Ты молодец, Анита!». Также играла в сериалах «Рублевка Live» и «Колобков. Настоящий полковник».
Наибольшую известность приобрела в качестве режиссера-постановщика. С 1963 по 1988 она ставила спектакли в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Белгороде, Ашхабаде, Чехословакии. В дальнейшем, с 1997 по 2012 год работала в Московском театре имени Гоголя, где принимала участие в создании спектаклей «Иванов», «Безобразная Эльза», «Мое преступление» и ряде других постановок.
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