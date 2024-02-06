В Большом театре Краснодарский музыкальный театр покажет оперу «Борис Годунов»
Краснодарский музыкальный театр, входящий в творческое объединение «Премьера» им. Л. Г. Гатова, представит на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России оперу «Борис Годунов» Модеста Мусоргского. Об этом сообщил гендиректор и худрук творческого объединения «Премьера» Алексей Львов-Белов.
Он отметил, что гастроли пройдут в рамках празднования 185-летия со дня рождения Мусоргского и 150-летия с даты первой постановки «Бориса Годунова», которая состоялась в 1874 году в Мариинском театре.
Так, премьера спектакля в Краснодарском музыкальном театре состоялась 18 февраля 2022 года. По словам режиссера-постановщика Ольги Ивановой, путь к созданию спектакля был долгим и трудным, самое ценное в нем – это подлинная оркестровка Мусоргского. Она указала, что спектакль рассказывает о бессмысленности бунтов и о судьбе героев, которые борются за власть.
Ранее сообщалось, что в театре «Современник» вновь покажут легендарный спектакль Галины Волчек «Двое на качелях», передает «Радиоточка НСН».
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