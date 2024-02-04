Театр «Современник» вернет спектакль Галины Волчек «Двое на качелях»

В театре «Современник» вновь покажут легендарный спектакль Галины Волчек «Двое на качелях».

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Премьерные показы состоятся 9 и 10 февраля на Основной сцене. Впервые спектакль показали в «Современнике» в 1962 году.

Постановка основана на пьесе Уильяма Гибсона. Спектакль рассказывает историю Джерри и Гитель, которые пытаются найти счастье в большом городе.

Отмечается, что в новой постановке сохранят декорации старой версии.

В сентябре 2023 года на могиле Галины Волчек установили новый памятник. Над монументом работал скульптор Олег Ершов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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