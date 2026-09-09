В Большом Московском цирке пройдет церемония премии «Признание»

С 20 по 23 октября в Большом Московском цирке пройдёт Международная профессиональная цирковая премия «Признание» — 2026. Программа включает международный форум, церемонию награждения и два гала‑представления.

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Лауреатов выберут в 18 номинациях — от «Циркового номера года» до «Лучшей детской цирковой студии года», а также вручат три специальные премии: за поддержку циркового искусства, журналистскую работу и вклад в развитие мирового цирка.

Церемонию 22 октября проведёт Александр Олешко, в вручении наград примут участие братья Запашные, братья Сафроновы, Юрий Куклачёв, Валентин Дикуль и другие звёзды цирка, театра и эстрады.

В гала‑представлениях выступят артисты Большого Московского цирка, «Росгосцирка» и зарубежные гости. 22 октября шоу объединят с церемонией награждения, 23 октября зрителей ждёт представление без официальной части.

Премия учреждена Союзом деятелей циркового искусства, организатор — РОО «РОСИНФОРМРАЗВИТИЕ», партнёры — Большой Московский цирк и «Росгосцирк». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный рассказал НСН, что артисты цирка и театра уже давно обмениваются опытом и секретами, теперь эти отношения можно будет сделать системными.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эдгард ЗапашныйАскольд ЗапашныйКультураЦирк

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