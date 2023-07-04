В больнице заявили, что режиссер Митта находится в тяжелом состоянии

Состояние народного артиста России, режиссера Александра Митты оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в столичной Боткинской больнице, передает РИА Новости.

В больнице имени Боткина подтвердили, что режиссер Митта находится в реанимации

«Состояние на сегодня оценивается как тяжелое, сознание ясное», — отметил собеседник агентства.

Митта остается в реанимации, 90-летний режиссер дышит самостоятельно.

Накануне СМИ сообщили, что Митту госпитализировали с подозрением на инсульт, народный артист частично парализован. Режиссера доставили в больницу имени Боткина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом сын Митты Евгений заявил РИА Новости, что не произошло «ничего страшного», режиссер будет находиться на обследовании «какое-то время».

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ФОТО: РИА Новости
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