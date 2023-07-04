В больнице заявили, что режиссер Митта находится в тяжелом состоянии
Состояние народного артиста России, режиссера Александра Митты оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в столичной Боткинской больнице, передает РИА Новости.
«Состояние на сегодня оценивается как тяжелое, сознание ясное», — отметил собеседник агентства.
Митта остается в реанимации, 90-летний режиссер дышит самостоятельно.
Накануне СМИ сообщили, что Митту госпитализировали с подозрением на инсульт, народный артист частично парализован. Режиссера доставили в больницу имени Боткина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом сын Митты Евгений заявил РИА Новости, что не произошло «ничего страшного», режиссер будет находиться на обследовании «какое-то время».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Найденные при обысках 10 млрд рублей вернули Пригожину
- Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа
- Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества
- Лукашенко заявил, что ШОС приходится все больше фокусироваться на безопасности
- Трое детей сбежали из детского сада в Калуге
- Handelsblatt: Надежды НАТО на наступление ВСУ не оправдались
- В больнице заявили, что режиссер Митта находится в тяжелом состоянии
- Директор по маркетингу «ВКонтакте» Володин покинул компанию
- Столтенберг останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года
- Пробка на Крымском мосту со стороны полуострова ликвидирована
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru