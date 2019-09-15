В битве сериалов за награды Saturn Awards победили «Мстители 4»

15 сентября15:24

«Мстители 4: Финал» обошел «Игру престолов» в соревновании по количеству наград премии Saturn Awards. Американская академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов проела 45 церемонию награждения, сообщает comic book.

«Мстители» получили награды в шести номинациях из 12, которых были представлены. Сериал стал лучшим по монтажу, гриму, спецэффектам. В нем были задействованы «лучший актер» (Роберт Дауни—младший) и «лучший художник-постановщик». Также сериал признан «лучшей экранизацией комиксов».

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«Игра престолов» заработала победу в четырех номинациях, в основ в связи с актерскими работами: «лучшая актриса на телевидении» (Эмилия Кларк), «лучшая молодая актриса на телевидении» (Мэйси Уильямс), «лучший актер второго плана на телевидении» (Питер Динклэйдж). Главная номинация - «лучший сериал в жанре фэнтези».

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров объяснил в эфире НСН, как российскому успеху «Мстителей» поспособствовал Минкульт.


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Фото: Кадр из фильма "Мстители.Финал"/kinopoisk.ru
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