В битве сериалов за награды Saturn Awards победили «Мстители 4»

«Мстители 4: Финал» обошел «Игру престолов» в соревновании по количеству наград премии Saturn Awards. Американская академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов проела 45 церемонию награждения, сообщает comic book.

«Мстители» получили награды в шести номинациях из 12, которых были представлены. Сериал стал лучшим по монтажу, гриму, спецэффектам. В нем были задействованы «лучший актер» (Роберт Дауни—младший) и «лучший художник-постановщик». Также сериал признан «лучшей экранизацией комиксов».