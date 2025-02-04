В библиотеку Белинского в Екатеринбурге вернули книгу спустя 106 лет
4 февраля 202511:12
В библиотеку Белинского в Екатеринбурге вернули книгу спустя 106 лет, рассказали в соцсетях библиотеки.
Дидактический очерк «Внимание и интерес при обучении» взяли в библиотеке в июле 1919 года и должны были вернуть через месяц, рассказали в библиотеке.
«Почему читатель не вернул ее через месяц - остается только догадываться. Просто для справки: 14 июля 1919 года в Екатеринбург вошла Красная армия и окончательно установила свою власть. Так что додумывайте сами, что там могло произойти», - сообщили в пресс-службе библиотеки.
Книгу нашел местный житель Анатолий Сидоренко. Сейчас ее передали в отдел редких книг.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru