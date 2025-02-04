В библиотеку Белинского в Екатеринбурге вернули книгу спустя 106 лет

Дидактический очерк «Внимание и интерес при обучении» взяли в библиотеке в июле 1919 года и должны были вернуть через месяц, рассказали в библиотеке.



«Почему читатель не вернул ее через месяц - остается только догадываться. Просто для справки: 14 июля 1919 года в Екатеринбург вошла Красная армия и окончательно установила свою власть. Так что додумывайте сами, что там могло произойти», - сообщили в пресс-службе библиотеки.



Книгу нашел местный житель Анатолий Сидоренко. Сейчас ее передали в отдел редких книг.

Ранее стало известно, что в 2024 году Россия увеличила экспорт печатной продукции в Евросоюз - рост составил почти 40%, отмечает RT.

