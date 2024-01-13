В Александринском театре отменили показы спектаклей по пьесе Бориса Акунина
Александринский театр отменил показы спектакля «Один восемь восемь один» по пьесе писателя Бориса Акунина (Чхартишвили) (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан иноагентом в РФ), следует из материалов театра.
Постановка была в репертуаре без указания имени драматурга.
Ранее спектакли по произведениям Акунина заменили в московском Российском академическом молодежном театре и Губернском театре. Продажи книг писателя приостановили сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед», а также интернет-площадки, отмечает «Радиоточка НСН».
Кроме того, СК РФ возбудил против Акунина дело о фейках о российской армии и публичное оправдание терроризма. Борис Акунин в настоящее время проживает в Великобритании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru