В Александринском театре отменили показы спектаклей по пьесе Бориса Акунина

Постановка была в репертуаре без указания имени драматурга.

Ранее спектакли по произведениям Акунина заменили в московском Российском академическом молодежном театре и Губернском театре. Продажи книг писателя приостановили сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед», а также интернет-площадки, отмечает «Радиоточка НСН».

Кроме того, СК РФ возбудил против Акунина дело о фейках о российской армии и публичное оправдание терроризма. Борис Акунин в настоящее время проживает в Великобритании.

