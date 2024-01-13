В Александринском театре отменили показы спектаклей по пьесе Бориса Акунина

Александринский театр отменил показы спектакля «Один восемь восемь один» по пьесе писателя Бориса Акунина (Чхартишвили) (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан иноагентом в РФ), следует из материалов театра.

Издательство «Захаров» отдало книги Акунина на экспертизу

Постановка была в репертуаре без указания имени драматурга.

Ранее спектакли по произведениям Акунина заменили в московском Российском академическом молодежном театре и Губернском театре. Продажи книг писателя приостановили сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед», а также интернет-площадки, отмечает «Радиоточка НСН».

Кроме того, СК РФ возбудил против Акунина дело о фейках о российской армии и публичное оправдание терроризма. Борис Акунин в настоящее время проживает в Великобритании.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ТеатрСпектакльПисателиБорис Акунин

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