Издательство «Захаров» отдало книги Акунина на экспертизу
10 января 202413:04
Книги писателя Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) отдали на экспертизу. «Многое будет зависеть от ее исхода», - сообщило в Telegram-канале издательство «Захаров».
В декабре прошлого года в издательстве прошел обыск, после чего был закрыт склад предприятия. Также в издательстве подчеркнули, что они продолжают свою работу.
Ранее СК РФ возбудил против Акунина дело о фейках о российской армии и публичное оправдание терроризма.
Борис Акунин в настоящее время проживает в Великобритании.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru