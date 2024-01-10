Издательство «Захаров» отдало книги Акунина на экспертизу

Книги писателя Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) отдали на экспертизу. «Многое будет зависеть от ее исхода», - сообщило в Telegram-канале издательство «Захаров».

В декабре прошлого года в издательстве прошел обыск, после чего был закрыт склад предприятия. Также в издательстве подчеркнули, что они продолжают свою работу.

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Ранее СК РФ возбудил против Акунина дело о фейках о российской армии и публичное оправдание терроризма.

Борис Акунин в настоящее время проживает в Великобритании.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПисателиБорис Акунин

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