Издательство «Захаров» отдало книги Акунина на экспертизу

Книги писателя Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) отдали на экспертизу. «Многое будет зависеть от ее исхода», - сообщило в Telegram-канале издательство «Захаров».

В декабре прошлого года в издательстве прошел обыск, после чего был закрыт склад предприятия. Также в издательстве подчеркнули, что они продолжают свою работу.