В академии Репина не могут представить, что будет со школой Андрияки после его смерти

Ректор Петербургской академии художеств им. Репина Семен Михайловский заявил, что ему трудно представить, что будет со школой акварели после смерти российского живописца, народного художника России и педагога Сергея Андрияки.

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«Это печально, конечно. Человек, который увлеченно в течение всей жизни занимался акварелью и посвятил этому многие годы. Меня даже удивляло, насколько он был самоотвержен и предан этой технике», - сказал Михайловский в беседе с «Газетой.Ru».

Художник скончался на 66 году жизни. Работы Сергея Андрияки и его учеников висят в Кремле. Во время инаугурации президент России Владимир Путин задержался возле одной из них, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Елена Никитченко
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