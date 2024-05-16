В академии Репина не могут представить, что будет со школой Андрияки после его смерти
16 мая 202412:36
Ректор Петербургской академии художеств им. Репина Семен Михайловский заявил, что ему трудно представить, что будет со школой акварели после смерти российского живописца, народного художника России и педагога Сергея Андрияки.
«Это печально, конечно. Человек, который увлеченно в течение всей жизни занимался акварелью и посвятил этому многие годы. Меня даже удивляло, насколько он был самоотвержен и предан этой технике», - сказал Михайловский в беседе с «Газетой.Ru».
Художник скончался на 66 году жизни. Работы Сергея Андрияки и его учеников висят в Кремле. Во время инаугурации президент России Владимир Путин задержался возле одной из них, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru