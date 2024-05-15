Умер советский режиссер Равшан Откиров
Режиссер документального и игрового кино Равшан Откиров умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.
Причина смерти не уточняется.
«Приносим соболезнования родным и близким Равшана Анваровича», — отметили в союзе.
Равшан Откиров родился в 1947 году, окончил Ташкентский театрально-художественный институт, в 1970-1994 годах работал на киностудии «Узбектелефильм». Режиссер снял свыше 50 документальных фильмов, а также ряд игровых лент, в том числе «Победитель. Сцены из провинциальной жизни», «Нулевой вариант», «Берлинский экспресс». С 1994 года кинематографист работал на российских телеканалах, в частности, он сотрудничал с ОРТ, ТВЦ, РЕН ТВ.
Ранее стало известно о смерти режиссера «Союзмультфильма» Александра Горленко, ему было 79 лет, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В центре Стамбула загорелся Египетский рынок
- Группа «Кипелов» поедет с концертами в новые регионы России
- Росавиация сообщила о снятии ограничений на работу аэропорта Казани
- Путин назначил новых глав регионов
- Путин назначил Алексея Беспрозванных и.о. губернатора Калининградской области
- Число бронирований россиянами отелей за рубежом на июнь выросло на 57% за год
- Умер советский режиссер Равшан Откиров
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном
- Министр обороны Швеции заявил, что страна пока не будет отправлять военных на Украину
- Аэропорты Казани и Нижнекамска временно перестали принимать и отправлять рейсы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru