Умер советский режиссер Равшан Откиров

Режиссер документального и игрового кино Равшан Откиров умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Причина смерти не уточняется.

«Приносим соболезнования родным и близким Равшана Анваровича», — отметили в союзе.

Равшан Откиров родился в 1947 году, окончил Ташкентский театрально-художественный институт, в 1970-1994 годах работал на киностудии «Узбектелефильм». Режиссер снял свыше 50 документальных фильмов, а также ряд игровых лент, в том числе «Победитель. Сцены из провинциальной жизни», «Нулевой вариант», «Берлинский экспресс». С 1994 года кинематографист работал на российских телеканалах, в частности, он сотрудничал с ОРТ, ТВЦ, РЕН ТВ.

Ранее стало известно о смерти режиссера «Союзмультфильма» Александра Горленко, ему было 79 лет, напоминает RT.

