Перед инаугурацией Путин рассматривал картину «Музыкальный натюрморт»

Картина, у которой во время инаугурации остановился Владимир Путин, называется «Музыкальный натюрморт», выяснило издание «Подъем».

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Натюрморт написан ученицей советского и российского художника-акварелиста Сергея Андрияки. Его произведения давно экспонируются в Кремле, отметили в Академии акварели и изящных искусств Андрияки. Там рассказали, что конкретный натюрморт, привлекший внимание главы государства, выполнен маслом на холсте в 2014 году.

«Это работа в составе выставки работ ректора академии и студентов, которая гостит в залах Кремля. Работа Дарьи Веселовой, на тот момент третьекурсницы. Работа 2014 года. Называется она «Музыкальный натюрморт». Написана на холсте маслом. Размеры работы: 60 на 70,5», - отметили в Академии.

Ранее сам Андрияка рассказал, что передал работы для экспозиции в Сенатском дворце бесплатно, в общей сложности на втором и третьем этаже администрации находится около 160 картин.

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ФОТО: скриншот с трансляции
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