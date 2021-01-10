В 2020 году Лувр потерял более 70% посетителей
В 2020 году Лувр потерял 72% посетителей. На 2/3 снизилась посещаемость главного парижского музея на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей музея.
По официальным данным, за прошедший год в Лувре побывали 2,7 млн человек. Для сравнения, в 2019-м - 9,6 млн.
«Музей был закрыт на протяжении многих месяцев: с 17 марта по 6 июля и с 29 октября», — рассказали в Лувре.
По словам директора музея Жан-Люка Мартинеза, несмотря на пустые залы, «долгая история Лувра доказывает, что никогда не напрасно надеяться на лучшие дни».
В 2021 году Руководство Лувра уже планирует представить зрителям новые выставки и несколько отреставрированных залов. Кроме того, график работы выставок, которые из-за пандемии не состоялись, музей перепишет, сообщает Газета.ru.
Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН объяснил, почему Лувр поднял свой рейтинг благодаря Бейонсе и Jay-Z.
«Лишний раз убеждаюсь в том, что и Бейонсе и Jay-Z сейчас гораздо популярней Джоконды и других произведений искусства. Кстати, знаменитости влияют и на туризм», - рассказал Легостаев.
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