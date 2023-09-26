Фильм «Повелитель ветра» о путешественнике Конюхове полностью переозвучили

Федор Бондарчук, сыгравший главную роль в фильме «Повелитель ветра» про путешественника Федора Конюхова, рассказал о процессе съемок фильма. Его слова приводит РИА Новости.

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По его признанию, большую часть экранного времени актеру пришлось находиться в маске, поэтому фильм необходимо было полностью переозвучить.

«Я 70% экранного времени был в маске..Это первая картина в моей жизни, которую мы полностью переозвучили», - сказал Бондарчук.

Фильм «Повелитель ветра» выйдет в прокат 5 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фёдор Конюхов. Фото с официального сайта.
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