Федор Конюхов и Игорь Потапкин побили рекорд подъема на паралете

Отмечается, что Конюхов и Потапкин покорили высоту 4687 метров, что на 117 метров больше, чем предыдущий мировой рекорд, установленный в 2023 году венгерскими пилотами Гельмутом Штерном и Аней Зоттер. Далее пилоты достигли высоты в 4728 метров, тем самым побив мировой рекорд, который продержался без малого 20 лет.

По возвращении на исходную точку путешествия Конюхов и Потапкин чувствуют себя отлично. Они отметили, что полет проходил без использования дополнительного кислородного оборудования.

Ранее путешественник Фёдор Конюхов и мастер спорта международного класса, пилот Игорь Потапкин установили новый рекорд дальности беспосадочного полета — 500 км на мотопараплане за шесть часов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

