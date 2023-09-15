Федор Конюхов и Игорь Потапкин побили рекорд подъема на паралете
Путешественник Федор Конюхов вместе с пилотом Игорем Потапкиным установили мировой рекорд, пролетев над Эльбрусом на паралете, говорится в Telegram-канале путешественника.
Отмечается, что Конюхов и Потапкин покорили высоту 4687 метров, что на 117 метров больше, чем предыдущий мировой рекорд, установленный в 2023 году венгерскими пилотами Гельмутом Штерном и Аней Зоттер. Далее пилоты достигли высоты в 4728 метров, тем самым побив мировой рекорд, который продержался без малого 20 лет.
По возвращении на исходную точку путешествия Конюхов и Потапкин чувствуют себя отлично. Они отметили, что полет проходил без использования дополнительного кислородного оборудования.
Ранее путешественник Фёдор Конюхов и мастер спорта международного класса, пилот Игорь Потапкин установили новый рекорд дальности беспосадочного полета — 500 км на мотопараплане за шесть часов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru