«Будто из группы «Ария»: Матвиенко рассказал об образе Шамана в своей этно-опере

Шаман сыграет в этно-опере заглавную роль — князя Владимира Святославича. При этом сам Матвиенко воплотит образ злодея Одина Ганграда.

«Когда первый раз Ярослава загримировали, я подумал, что он удивительно похож на кого-то рокера, будто из группы "Ария". Но Ярославу самому очень нравится», — поделился композитор.

Матвиенко добавил, что в образе князя певец стал «старше, мужественнее, брутальнее».

Ранее Игорь Матвиенко заявил о планах создать мюзикл о группе «Иванушки International».

