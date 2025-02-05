«Будто из группы «Ария»: Матвиенко рассказал об образе Шамана в своей этно-опере
Певец Шаман (Ярослав Дронов), который принимает участие в этно-опере «Князь Владимир» народного артиста России Игоря Матвиенко, в образе оказался похож на рок-музыканта. Об этом композитор и продюсер рассказал в интервью Известиям.
Шаман сыграет в этно-опере заглавную роль — князя Владимира Святославича. При этом сам Матвиенко воплотит образ злодея Одина Ганграда.
«Когда первый раз Ярослава загримировали, я подумал, что он удивительно похож на кого-то рокера, будто из группы "Ария". Но Ярославу самому очень нравится», — поделился композитор.
Матвиенко добавил, что в образе князя певец стал «старше, мужественнее, брутальнее».
Ранее Игорь Матвиенко заявил о планах создать мюзикл о группе «Иванушки International».
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