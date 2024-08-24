СМИ: Перед 3 сентября гонорар Михаила Шуфутинского достиг 3 млн руб.

В преддверии 3 сентября российский исполнитель Михаил Шуфутинский повысил сумму гонорара за свое выступление до 3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, певец повышает стоимость концерта перед каждым 3 сентября. Так, например, в 2022 году его выступление на мероприятиях стоило 2 млн рублей, а в 2023-м — уже 2,5 млн рублей.

Известно, что в райдере артиста прописано предоставление бутылки 12-летнего односолодового виски Macallan и двух бутылок вина Pinot Grigio и Chablis.