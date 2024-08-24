СМИ: Перед 3 сентября гонорар Михаила Шуфутинского достиг 3 млн руб.

В преддверии 3 сентября российский исполнитель Михаил Шуфутинский повысил сумму гонорара за свое выступление до 3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, певец повышает стоимость концерта перед каждым 3 сентября. Так, например, в 2022 году его выступление на мероприятиях стоило 2 млн рублей, а в 2023-м — уже 2,5 млн рублей.

Известно, что в райдере артиста прописано предоставление бутылки 12-летнего односолодового виски Macallan и двух бутылок вина Pinot Grigio и Chablis.

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Хит Михаила Шуфутинского «Третье сентября» вышел в 1994 году. Сам певец рассказывал, что на протяжении 10 лет после выпуска композиции, не исполнял ее на концертах, так как она, по его словам, не подходила под репертуар времени.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в интервью НСН заявила, что российский певец Shaman пока не ответил на предложение перечислить гонорар за выступление в Оренбурге пострадавшим от паводков, а местные власти ничего не хотят с этим делать.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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