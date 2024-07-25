Увольнения из Театра Российской Армии объяснили окончанием сроков контрактов
Массовые увольнения актеров из Театра Российской армии после назначения на пост главного режиссера Евгения Лазарева объяснили окончанием сроков контрактов и ежегодной ротацией. Об этом заявила директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская, сообщает NEWS.ru.
По её словам, у всех уволенных актеров срок контракта заканчивался 30 июня 2024 года. Директор назвала обычным делом увольнение артистов, которые не сумели проявить себя за время испытательного срока.
Авимская пояснила, что руководство театра сочло возможным с ними расстаться.
«В театре 80 артистов. Есть кому играть эти маленькие роли. Мы приняли новых артистов», — добавила директор.
Всего после прихода в театр Евгения Лазарева было уволено 15 актеров.
Ранее режиссер Лазарев заявил, что артистов Театра Армии никто не «увольнял», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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