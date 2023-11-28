«Жил в мире без СВО»: В Воронеже объяснили увольнение худрука Камерного театра
Уволенный экс-художественный руководитель, основатель Камерного театра Воронежа Михаил Бычков осудил действия России на Украине, переговоры с ним велись с февраля прошлого года. Об этом заявила министр культуры региона Мария Мазур, передает пресс-служба ведомства.
Ранее воронежский Минкульт заявил об увольнении Бычкова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Причина решения не уточнялась, было указано лишь, что худрук покинул пост по решению министерства. Позже в Сети появились открытые письма и петиции в поддержку Бычкова.
Как отметила Мазур, экс-худрук не поддержал политику государства, финансировавшего его театр и фестивали, и «не нашел в себе сил признать неправоту, извиниться и изменить свое отношение» к текущей ситуации.
«Мнение художественного руководителя не поменялось. Он жил в мире без СВО», — указала министр.
Также Мазур сообщила, что Бычков сам подробно объяснил коллективу, почему покинул театр, назвав свое увольнение «политическим решением» и «наказанием за инакомыслие».
«Моя вина формально может быть отражена только в том, что 24 февраля 2022 года я подписал вместе с другими ведущими деятелями российского театра письмо с призывом остановить военные действия ... И дальше вся моя вина в том, что я не скрываю своего несогласия с тем, что делает российское государство», — процитировал Минкульт аудиозапись прощания Бычкова с коллегами.
Мария Мазур добавила, что рассчитывает на «профессионализм и порядочность» опытных актеров Камерного театра, которым необходимо вести коллектив и стараться выстроить отношения с новым руководством.
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