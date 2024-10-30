«Увлёкся!»: Тарантино заявил, что ему понравился сиквел «Джокера»

«Мне правда понравился фильм. Тодд Филлипс и есть настоящий Джокер. Джокер снял этот фильм. Я действительно увлекся этим», – заявил он.

Тарантино подчеркнул, что создатели фильма распорядились бюджетом так, как его использовал бы сам Джокер. Режиссер сравнил Артура Флека (Хоакин Феникс) и Ли Куинзель (Леди Гага) с главными героями его «Прирожденных убийц» – Микки (Вуди Харрельсон) и Мэллори (Джульетта Льюис).

Ранее актер Хоакин Феникс заявил, что режиссер Кристофер Нолан предлагал ему исполнить роль Джокера в фильме 2008 года «Темный рыцарь» (в итоге роль досталась Хиту Леджеру). Феникс подчеркнул, что почувствовал, что не должен давать согласие на свое участие в проекте еще во время разговора с режиссером, передает «Радиоточка НСН».

