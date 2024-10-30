«Увлёкся!»: Тарантино заявил, что ему понравился сиквел «Джокера»
Американский режиссер Квентин Тарантино высоко оценил сиквел «Джокера» Тодда Филлипса, в то время как сборы картины оказались низкими, а отзывы критиков отрицательными. Свое мнение он высказал в подкасте писателя Брета Истона Эллиса.
«Мне правда понравился фильм. Тодд Филлипс и есть настоящий Джокер. Джокер снял этот фильм. Я действительно увлекся этим», – заявил он.
Тарантино подчеркнул, что создатели фильма распорядились бюджетом так, как его использовал бы сам Джокер. Режиссер сравнил Артура Флека (Хоакин Феникс) и Ли Куинзель (Леди Гага) с главными героями его «Прирожденных убийц» – Микки (Вуди Харрельсон) и Мэллори (Джульетта Льюис).
Ранее актер Хоакин Феникс заявил, что режиссер Кристофер Нолан предлагал ему исполнить роль Джокера в фильме 2008 года «Темный рыцарь» (в итоге роль досталась Хиту Леджеру). Феникс подчеркнул, что почувствовал, что не должен давать согласие на свое участие в проекте еще во время разговора с режиссером, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru