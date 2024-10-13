Сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» обвалились на 82%

Отмечается, что по итогам второго уикенда заработала $40 миллионов в США. Это в три раза меньше первой части, вышедшей в 2019 году.

Сборы второй части «Джокера» оказались хуже фильмов «Капитан Марвел 2» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Продолжение «Джокера» рассказывает о попытках Артера Флека выбраться из психиатрической лечебницы с доктором Харлин Квинзел, отмечает «Радиоточка НСН».

