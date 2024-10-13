Сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» обвалились на 82%
13 октября 202419:59
На вторую неделю проката сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» рухнули на 82%, сообщают СМИ.
Отмечается, что по итогам второго уикенда заработала $40 миллионов в США. Это в три раза меньше первой части, вышедшей в 2019 году.
Сборы второй части «Джокера» оказались хуже фильмов «Капитан Марвел 2» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания».
Продолжение «Джокера» рассказывает о попытках Артера Флека выбраться из психиатрической лечебницы с доктором Харлин Квинзел, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал банковские счета блогера Косенко
- Сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» обвалились на 82%
- ZDF: новая встреча по помощи Украине в формате «Рамштайн» не состоится
- Жители Харькова отбили у военкомов 16-летнего подростка
- Над территорией Курской области уничтожили украинскую ракету
- В Китае от отравления газом погибли семь человек
- Вице-премьер Сербии заявил о вероятности присоединения к БРИКС
- СМИ сообщили об ухудшении отношений между командами Байдена и Харрис
- Умер основатель банка «СБС-Агро» Александр Смоленский
- В «Очаковских банях» на западе Москвы произошло возгорание
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru