Хоакин Феникс заявил, что отказался от роли Джокера в фильме 2008 года

«По какой‑то причине этого не произошло. Это был один из тех моментов, когда спрашиваешь себя: „Что во мне не так?“», — признался Феникс. Впрочем, он заявил, что не может представить, что роль в «Темном рыцаре» мог бы сыграть кто-то другой, кроме Леджера.

Феникс подчеркнул, что почувствовал, что не должен давать согласие на свое участие в проекте, еще во время разговора с режиссером. Актер предположил, что схожие мысли посетили и Нолана.

Роль Джокера посмертно принесла Леджеру премию «Оскар». Эту же награду Феникс получил позже, когда сыграл Джокера в фильме 2019 года.

Ранее стало известно, что сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» рухнули на 82%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

