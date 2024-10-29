Хоакин Феникс заявил, что отказался от роли Джокера в фильме 2008 года
Актер Хоакин Феникс заявил, что режиссер Кристофер Нолан предлагал ему исполнить роль Джокера в фильме 2008 года «Темный рыцарь» (в итоге роль досталась Хиту Леджеру). Запись интервью с актером доступна на видеохостинге YouTube.
«По какой‑то причине этого не произошло. Это был один из тех моментов, когда спрашиваешь себя: „Что во мне не так?“», — признался Феникс. Впрочем, он заявил, что не может представить, что роль в «Темном рыцаре» мог бы сыграть кто-то другой, кроме Леджера.
Феникс подчеркнул, что почувствовал, что не должен давать согласие на свое участие в проекте, еще во время разговора с режиссером. Актер предположил, что схожие мысли посетили и Нолана.
Роль Джокера посмертно принесла Леджеру премию «Оскар». Эту же награду Феникс получил позже, когда сыграл Джокера в фильме 2019 года.
Ранее стало известно, что сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» рухнули на 82%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru