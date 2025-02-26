«Уважаю и не соревнуюсь»: Герман-младший о конкуренции на премии «Ника»
Алексей Герман-младший заявил НСН, что считает легендой режиссера Владимира Грамматикова, который представлен с ним в одной номинации на премии «Ника».
Режиссер Алексей Герман-младший в разговоре с НСН заметил, что не привык загадывать и ждать победу в кинопремиях. Он также подчеркнул, что важнее номинации фильма "Воздух" на "Нику" то, что несмотря на ряд трудностей команда смогла завершить этот проект.
Конкуренцию проекту режиссера в номинации «Лучший игровой фильм» составят картины «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе и «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Герман-младший отметил, что съемки «Воздуха» проходили в непростых условиях.
«Я не загадываю, считаю, что загадывать абсолютно неправильно. Как сложится, так пусть и сложится. Главное, что мы создали фильм, делали его очень тяжело, останавливались из-за ковида, были сложнейшие погодные условия, аварийные посадки самолетов и так далее», - сказал он.
В номинации «Лучшая мужская роль» представлены актеры Сергей Безруков («Воздух»), Юра Борисов («Кончится лето») и Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»). В номинации «Лучшая режиссерская работа» также представлен Герман-младший, Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе») и Владимир Грамматиков («Смотри на меня!»), ранее получивший премию «Золотой Орел». Собеседник НСН отметил, что относится к нему с уважением.
«Грамматиков – легенда, прекрасный человек и режиссер. Я отношусь к нему с глубоким отношением, и не соревнуюсь, не мыслю так. Какой смысл соревноваться? Вообще не думаю об этом. Борисов, Безруков и Цыганов – все трое прекрасные актеры. Это глубокие, тонкие, очень талантливые люди. Я очень уважаю Сергея Безрукова, считаю, что он выдающийся актер, очень хороший мужественный человек, потому – тут тоже, как сложится», - пояснил он.
Ранее член жюри кинопремии «Ника» Давид Шнейдеров в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что лучшим фильмом премии станет «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, а победу в номинации «Лучшая мужская роль» одержит Юра Борисов.
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