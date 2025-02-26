«Уважаю и не соревнуюсь»: Герман-младший о конкуренции на премии «Ника»

В номинации «Лучшая мужская роль» представлены актеры Сергей Безруков («Воздух»), Юра Борисов («Кончится лето») и Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»). В номинации «Лучшая режиссерская работа» также представлен Герман-младший, Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе») и Владимир Грамматиков («Смотри на меня!»), ранее получивший премию «Золотой Орел». Собеседник НСН отметил, что относится к нему с уважением.

«Грамматиков – легенда, прекрасный человек и режиссер. Я отношусь к нему с глубоким отношением, и не соревнуюсь, не мыслю так. Какой смысл соревноваться? Вообще не думаю об этом. Борисов, Безруков и Цыганов – все трое прекрасные актеры. Это глубокие, тонкие, очень талантливые люди. Я очень уважаю Сергея Безрукова, считаю, что он выдающийся актер, очень хороший мужественный человек, потому – тут тоже, как сложится», - пояснил он.

Ранее член жюри кинопремии «Ника» Давид Шнейдеров в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что лучшим фильмом премии станет «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, а победу в номинации «Лучшая мужская роль» одержит Юра Борисов.

