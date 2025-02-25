Фильм «Мастер и Маргарита» получил семь номинаций на премию «Ника»

Фильм уехавшего из РФ режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» получил семь номинаций на премию «Ника» за 2024 год, сообщается на сайте Российской академии кинематографических искусств.

Локшин постоянно проживает в США и выступал против проведения спецоперации. Несмотря на это, картина получила номинации на престижную кинопремию в категориях: «Лучший игровой фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по костюмам».

«Котята и миллиардеры»: Российское кино назвали продюсерским, а не режиссерским

В категории «Лучший игровой фильм» также представлены «Воздух», «Кончится лето», «Смотри на меня!» и «Снег в моем дворе». На награду за «Лучшую мужскую роль» претендуют Юра Борисов («Кончится лето»), Сергей Безруков («Воздух») и Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»).

Приз за «Лучшую женскую роль» могут получить Анастасия Талызина («Воздух»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Алина Ходжеванова («Филателия») и Александра Урсуляк («Смотри на меня!»). Среди режиссеров за статуэтку будут бороться Алексей Герман-младший («Воздух»), Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе») и Владимир Грамматиков («Смотри на меня!»).

В номинации «Лучший сериал» Академией рассматриваются «Первый номер», «Дети перемен», «Плевако», «Столыпин», «Трасса» и «Преступление и наказание».

Церемония вручения премии состоится 24 марта.

Ранее режиссер Владимир Грамматиков был удостоен премии «Золотой орел» за 2024 год в категории «Лучший режиссер» за свою картину «Смотри на меня!». На премию также претендовали другие режиссеры, в том числе Алексей Герман-младший с фильмом «Воздух», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба «Атмосфера кино»
ТЕГИ:ПремияФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры