Уварова заявила, что не читала сценарий сиквела «Не родись красивой»

Актриса Нелли Уварова, сыгравшая главную роль в сериале «Не родись красивой», не читала сценарий сиквела мелодрамы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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По словам актрисы, она ничего не знает про продолжение сериала. Решение о своем участии в съемках она примет после прочтения сценария.

Актриса выразила мнение, что сиквел «Не родись красивой» не будет иметь успеха, сообщило СМИ.

Ранее кинорежиссер, сценарист, гендиректор кинокомпании «Северное сияние» Мария Ефремова заявила, что продолжение сериала «Не родись красивой» будет неинтересным, россияне хотят видеть новые картины и истории. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из сериала
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