В Москве состоялась премьера нового сериала Константина Богомолова

Главную роль исполнил сам Богомолов. По его словам, работа над сериалом шла полтора года.

По сюжету женатый архитектор из Москвы Кеша встречается с двумя бывшими супругами. Женщины не подозревают, что делят с главным героем постель по очереди.

После того, как Кеша заводит молодую любовницу, жены решают объединиться и отомстить неверному супругу.

Роли исполнили Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Игорь Верник и другие. Премьера состоится 1 декабря в онлайн-кинотеатре Kion, передает «Радиоточка НСН».

