В Москве состоялась премьера нового сериала Константина Богомолова
В столице представили сериал «Кеша должен умереть» - новую работу режиссера и художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова, сообщает ТАСС.
Главную роль исполнил сам Богомолов. По его словам, работа над сериалом шла полтора года.
По сюжету женатый архитектор из Москвы Кеша встречается с двумя бывшими супругами. Женщины не подозревают, что делят с главным героем постель по очереди.
После того, как Кеша заводит молодую любовницу, жены решают объединиться и отомстить неверному супругу.
Роли исполнили Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Игорь Верник и другие. Премьера состоится 1 декабря в онлайн-кинотеатре Kion, передает «Радиоточка НСН».
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